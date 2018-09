Aluno com nota de última colocação mais alta do país já esteve no Instituto Superior Técnico

O aluno último colocado com a mais alta do país e que entrou na Universidade da Madeira (UMa) em Engenharia Civil reside na Camacha e frequentou no ano passado o primeiro semestre do mesmo curso no Instituto Superior Técnico, tendo afirmado à Antena 1 Madeira que veio para a Madeira por questões financeiras e pessoais. Juan Baptista é luso-descendente, neto de madeirenses, desde criança que quer ser engenheiro e o seu sonho é fazer um mestrado na área e dedicar-se a construir pontes.

Para já, Juan foi o único aluno a concorrer e a entrar neste curso de Engenharia Civil (em inglês) na Universidade da Madeira, estando por ocupar as outras 19 vagas, que sobram para a segunda fase.

O jovem luso-venezuelano veio para a Madeira há três anos. Entrou no ano passado em Lisboa e quando optou por voltar à Madeira esteve a fazer cadeiras na UMa, pelo que acredita que parte deste primeiro ano está assegurado através de equivalências.

Quanto à opção pelo ensino em inglês, explicou na mesma entrevista à rádio que era a única opção disponível na universidade madeirense.