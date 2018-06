Aluna da Escola do Caniço conquista o 3.º lugar nas competições de ‘Fisico Quimica SuperTmatik’

No passado mês de Maio, três alunas do 8.º e três alunos do 9.º ano, participaram na grande final nacional ‘online’ das competições ‘SuperTmatik Física e Química 2018’.

O nível de conhecimentos exigidos para a competição foi o programa de Física e Química desde o 7.º ao 9.º ano de escolaridade, exigindo por parte dos alunos esforço e dedicação durante a fase de preparação e orientação por parte da professora Nélia Silva.

Após a final ‘online’, as três alunas que ficaram no ‘top’ 10 foram: Carolina Rodrigues do 9.º ano da turma 4, conquistando o 3.º lugar; Beatriz Gomes e Beatriz Santos do 8.º ano da turma 8, obtendo o 7.º e 8.º lugar, respectivamente.

Para além disso, os restantes alunos participantes obtiveram as seguintes posições: 19 .º Beatriz Nunes do 8.º ano turma 8 e Miriam Pontes e João Pedro Ferreira do 9.º ano da turma 4 em 19.º e 16º, respetivamente.

É de realçar que do 8.º ano o número total de alunos participantes a nível nacional foi de 3212 e do 9.º ano foi de 4599.