Altice reforça equipas de prevenção em toda a ilha da Madeira por causa do furacão ‘Leslie’

A Altice Portugal informa que reforçou as equipas de prevenção em toda a Região Autónoma da Madeira, no sentido de garantir a normalidade no que diz respeito às telecomunicações e restantes serviços, nas zonas atingidas pela tempestade Leslie.

Como forma de prevenção, colocou no terreno centenas de técnicos especializados, assim como equipas de resposta rápida, capazes de intervir em qualquer situação de forma pronta a todo o tempo.

Neste momento, o foco das autoridades da Região Autónoma e da Altice Portugal está nas zonas costeiras, uma vez que a agitação marítima ainda pode ter impacto nas populações, bem como nas infraestruturas de rede aí ancoradas. Nesse sentido, a Altice Portugal tem mantido contacto constante com a Polícia Marítima de forma a garantir a integridade dessas Infraestruturas de Comunicações. Salientamos apenas menos de uma dezena de intervenções de resolução regular rápida no âmbito deste contexto meteorológico adverso.

As equipas no terreno, assim como o Gabinete de Crise da Altice Portugal, estão em contacto estreito e permanente com as autarquias, Autoridade Nacional de Protecção Civil, estando presente em todos os ‘briefings’, bombeiros, IPMA e demais autoridades que se encontram no terreno, no sentido de apoiar as operações e garantir um contexto de normalidade às populações sem qualquer necessidade de alarme.

Segundo as autoridades, a tempestade Leslie já estará a abandonar a Região Autónoma da Madeira, sem qualquer ocorrência com gravidade. A tempestade dirige-se agora para o Continente, com maior impacto previsto na região do litoral centro, onde são esperados ventos muito fortes, forte agitação marítima e precipitação intensa, entre o final do dia deste sábado e a manhã de domingo.

No sentido de assegurar a maior normalidade possível, a Altice Portugal, também em Portugal Continental, reforçou o número de equipas de prevenção, estando centenas de técnicos e equipas prontas para intervir a qualquer momento e sempre que solicitado pelas autoridades competentes e clientes. A Altice Portugal aumentou ainda o número de equipas no atendimento ao cliente por forma a ter informação mais rápida e poder agir com maior celeridade na resposta.