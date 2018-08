Alteração temporária de trânsito na vila da Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava anunciou, por meio de um comunicado dirigido esta tarde à imprensa, que procedeu a algumas alterações de trânsito na vila da Ribeira Brava, por forma a “garantir uma melhor agilização do mesmo”, na sequência do “constrangimento causado com o encerramento da Rua Padre Gil”.

Assim, na Rua Comandante Agostinho Sousa Macedo passará a existir dois sentidos de trânsito, sendo os autocarros da Rodoeste e de turismo redireccionados para novas zonas de estacionamento.

A praça de Táxis ficará provisoriamente junto à igreja.

A autarquia procede a esta alteração “por tempo indeterminado, até que estejam garantidas todas as condições de segurança” para retomar a normalidade.