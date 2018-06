Altares de São João animam o Funchal de 20 a 24 de Junho

As festividades afectas aos já tradicionais ‘Altares de São João’ prometem animar a Praça do Carmo, no Funchal, entre os dias 20 e 24 de Junho. O presidente da Câmara Municipal do Funchal agradeceu o empenho de todos na concretização de mais um projecto, que conta não só com os populares, mas também com os comerciantes e marchantes do concelho.

Este ano, a pedido dos comerciantes, não haverá um palco montado, por forma a que a animação percorra as ruas. Além das Marchas, haverá também a actuação de grupos folclóricos, grupos de fado, bandas filarmónicas, entre outros.