ALRAM acolhe reunião do Comité Director do Grupo Geopolítico dos 12+

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) acolhe a Reunião do Comité Director do Grupo Geopolítico dos 12+ (Doze Mais) da União Interparlamentarm (UIP), presidido pelo deputado Duarte Pacheco, no próximo dia 24 de Setembro, no Funchal.

O Grupo dos 12+, onde Portugal se insere, é um órgão de coordenação que corresponde ao grupo ocidental da UIP e que reúne 47 grupos nacionais no seio da União Interparlamentar, cujos parlamentos se baseiam em democracias multipartidárias e outros princípios democráticos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

O Grupo Geopolítico dos 12 + reúne-se habitualmente em Abril e Outubro de cada ano, no local onde se realizar a respectiva Assembleia Geral da UIP, e reúne o Comité Director mais duas vezes ao ano, antes de cada Assembleia Geral da UIP para preparação das reuniões plenárias.

Nesta reunião serão discutidas matérias de índole interna à UIP, como o seu plano e orçamento para 2019 e a alteração aos seus estatutos, mas também matérias de carater político como a criação de um Comité sobre matérias de Terrorismo, a inclusão dos direitos LGBTI nos trabalhos da Comissão de Democracia e Direitos Humanos e a inclusão de um ponto de urgência, que poderá estar centrado nas crises migratórias ou Venezuelana.

As delegações representadas serão recebidas em audiência pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto e pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Lino Traquada Gomes.