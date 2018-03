Alerta laranja para as regiões montanhosas da Madeira com o vento a chegar aos 130km/h

De acordo com a última actualização das previsões meteorológicas para a Madeira, segundo os dados lançados pelo IPMA, por volta das 19 horas de hoje, as regiões montanhosas da Região estão sob alerta laranja devido ao vento forte, esperando-se rajadas na ordem dos 130 quilómetros horários. Já nas costas Norte e Sul o aviso estabelece-se na cor amarela.

No seguimento da depressão ‘Felix’, que se localiza a norte do arquipélago dos Açores, o IPMA prevê que a partir da meia-noite do dia 9 de Março, esta depressão se encontre centrada em 47N/24W, a norte do arquipélago dos Açores, tendo influência na nossa ilha, com uma pressão atmosférica prevista no seu centro de 979hPa.

Esta depressão irá afectar directamente Portugal, Espanha e a parte Oeste de França, seguindo depois a sua trajectória para Nordeste, mais precisamente para as ilhas Britânicas. Espera-se que os efeitos mais significativos em Portugal sejam vento forte e agitação marítima forte.

Para quem não sabe, as depressão são regiões de baixa pressão atmosférica em torno das quais o vento sopra no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no Hemisfério Norte e sopra no sentido do movimento dos ponteiros do relógio no Hemisfério Sul, porque a pressão atmosférica é mínima no seu centro e aumenta à medida que a distância ao centro aumenta.