Alegado voo da TAP cancelado para o Porto Santo foi falha do sistema ‘atraiçoado’ pela entrada em vigor do Inverno IATA

Afinal nenhum dos voos hoje programados de e para o Porto Santo foi cancelado, ao contrário da informação que constou na página da ANA, que dava conta do cancelamento dos dois voos da TAP (chegada e partida), alegadamente previsto para a manhã deste domingo.

Com efeito tudo não terá passado de uma falha do sistema por causa da mudança de hora e consequentemente, da entrada em vigor do Inverno IATA.

Segundo fonte oficial da TAP “o voo referido não estava programado para operar nem foi comercializado”. E tudo porque, esclareceu, “entrou hoje em vigor o horário de inverno IATA, e o voo semanal Lisboa/Porto Santo/Lisboa operado pela TAP durante este período é operado aos sábados”.

Está assim explicado o estranho cancelamento que consta nas informações da ANA sobre chegadas e partidas no Aeroporto do Porto Santo