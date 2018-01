Aldeia Natal sorteou prémios entre clientes do comércio local

A Câmara Municipal do Funchal e a ACIF entregaram, na Aldeia Natal, situada na Praça do Município, os prémios relativos aos dois sorteios que se realizaram no âmbito deste evento, e que se destinaram a clientes que, durante a quadra natalícia, fizeram compras num dos 20 estabelecimentos que aderiram à iniciativa, dentro do comércio local do Funchal.

O primeiro sorteio atribuiu, assim, uma hoverboard a uma das clientes do Annie Cabeleireiro, enquanto que, no segundo, foi sorteada uma PS4, que teve como vencedora uma das clientes da Relojoaria Pita. O concurso decorreu entre os dias 7 e 22 de dezembro, período no qual foram distribuídos cerca de 5000 cupões por todas as lojas aderentes.

Recorde-se que, na inauguração da edição deste ano da Aldeia Natal, o Presidente Paulo Cafôfo destacou que “depois do sucesso do ano passado, voltámos a transformar a Praça do Município em parceria com a ACIF, em mais uma medida dedicada às famílias funchalenses, mas com o propósito claro de dinamizar a nossa economia local, neste caso, criando sinergias com o comércio tradicional, que será um parceiro ativo do evento, com ofertas, descontos e surpresas, e com a restauração que se encontra nas imediações. É uma iniciativa com essa grande valência de promover os nossos comerciantes, enquanto qualifica a oferta da nossa cidade para locais e turistas.”

A intenção da Autarquia foi, uma vez mais, complementar a oferta existente, nomeadamente com um parque temático dirigido especificamente às crianças, algo que não existia até aqui no Funchal, mas os efeitos multiplicadores na dinamização do comércio local voltaram a ser inequívocos. A Aldeia Natal mantém-se na Praça do Município até ao Dia de Reis, na próxima sexta-feira.