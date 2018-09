Albuquerque visita Largo do Encontro, em São Roque

O Presidente do Governo Regional visitou, esta segunda-feira, as obras de requalificação do Largo do Encontro, em São Roque. As alterações ascenderam a cerca de um milhão de euros: “Arranjamos esta circunvalação e esta zona do Encontro. Tivemos aqui expropriações muito difíceis porque era necessário arranjar toda esta rede viária, neste espaço que é um do núcleos centrais da freguesia”.

Assim, além do “arranjo da rotunda” foi criada uma zona de estacionamento”. Acrescentou Miguel Albuquerque: “Houve um prédio que estava decadente, foi expropriado. Também fizemos expropriações a norte para podermos alargar a toda a passagem a quem vem da Fundoa. Estes são investimentos que ascenderam a quase um milhão de euros”.

O Presidente do Governo Regional sublinhou que “é mais um compromisso nosso que está resolvido”, e que o GR continua “a fazer investimentos na freguesia de São Roque”.

No final de Outubro será apresentado “o projecto de ligação nas zonas altas da freguesia. E vamos cumprir com todos aqueles que foram os nossos compromissos com a freguesia de São Roque”.