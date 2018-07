Albuquerque visita amanhã obras de requalificação do Parque Florestal e de recuperação da Casa Principal das Queimadas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 15h30, as obras de requalificação do Parque Florestal e de recuperação da Casa Principal das Queimadas.

Trata-se de uma intervenção ao abrigo do Madeira 14-20 e Governo Regional, com valor de 454.000 euros, sendo 342.000 euros referentes à área envolvente e ao novo estacionamento e 112.000 euros atinentes às obras na casa.

Com esta empreitada, o Governo Regional visa prestar apoio aos utilizadores dos percursos pedestres existentes, através da prestação de mais e melhores serviços, como são os casos do novo estacionamento e das obras nas casas de banho.

Por outro lado, aumenta-se a oferta cultural na zona, com a abertura da Colecção Visitável das Tradições Madeirenses na Casa de Colmo.

Em termos de trabalhos, procedeu-se à recuperação das lagoas. O objectivo foi devolver a função original de reservatório de água que poderá servir de apoio ao combate a incêndio florestal

Foram ainda construídas instalações sanitárias condignas e adequadas ao afluxo de visitantes, garantindo qualidade de serviço aos visitantes. Os trabalhos incluíram a construção de fossa séptica.

Foi igualmente construído um novo parque de estacionamento, permitindo a criação de mais 50 lugares e o ordenamento daquele espaço, facilitando a visita aos cidadãos com mobilidade reduzida.

O atual parque será reservado a carrinhas de turismo

Os trabalhos incluíram a construção dos acessos e a aquisição dos equipamentos de sinalização, controlo de acessos e pagamento automático. Os preços a praticar são de 50 cêntimos por hora, até ao máximo de três euros por dia. A primeira meia hora é gratuita.

Todo este investimento permitiu igualmente a beneficiação paisagística, com a introdução de espécies da flora indígena com valor ornamental (massaroco, estreleira, gerânio da Madeira, etc.), valorizando e embelezando o espaço.

Quanto à casa principal das Queimadas, agora recuperada, servirá como centro de exposição da Colecção Visitável das Tradições Madeirenses, alusiva aos costumes dos nossos antepassados e ao seu quotidiano.

Foram adquiridos mobiliários e peças típicas madeirenses de forma a reproduzir um ambiente madeirense dos séculos XIX-XX

Foi também elaborado um panfleto com informações sobre a casa e o mobiliário que lá pode ser encontrado. A entrada será paga (dois euros) para maiores de 12 anos e gratuito para menores ou de idade igual a 12.

A zona servirá ainda como centro de recepção do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, para ajudar o visitante a explorar e a fruir do Parque.

Desta forma, será disponibilizada informação sobre o pedestrianismo, flora e birdwatching aos visitantes.

A estrutura faz parte da rede de centros de receção que o IFCN irá implementar (Casa do Sardinha, Rabaçal, Centro Freira da Madeira). Será ainda aberta uma cafetaria, estando o processo de concessão em curso.