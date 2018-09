Albuquerque teme que “propaganda do PS” seja manobra para voltar a adiar o hospital

“Tivemos o célebre episódio do murro na mesa que não deu em nada e agora temo suma nova modalidade que o PS-M anda a propagandear que é descobrir a roda”, afirmou Miguel Albuquerque, num comentário à notícia do DIÁRIO que apresenta as propostas entregues pelos socialistas madeirenses ao governo da República, para serem integradas no próximo Orçamento de Estado.

“Este é mais um exercício de histeria ou de esquizofrenia política. O PS-M propõe o que o PS chumba. Vêm dizer que é fundamental rever o subsídio de mobilidade aérea e a ALM aprovou uma resolução que foi submetida à Assembleia da República e que o PS, incluindo os deputados do PS-Madeira, chumbou”, explica.

Outra “roda” que Albuquerque diz que o PS-M descobriu é a importância de uma terceira companhia aérea.

“Nós estamos a trabalhar, com a ANA e com o Turismo de Portugal nesse objectivo, mas o que é fundamental é que o Turismo de Portugal entre com as verbas necessárias para termos uma terceira companhia”, sublinha o presidente do governo regional.

Sobre a ligação ferry, entre a Madeira e o continente que o PS-M pretende que seja durante todo o ano, também recorda posições contrárias dos socialistas.

“Depois de fazermos um esforço para trazer o ferry também vêm reclamar que querem o ferry todo o ano mas, quando apresentámos a proposta, em comissão, na Assembleia da República, a senhora ministra do Mar, que é do PS, veio dizer que não estava para isso e não iria subsidiar”, lembra.

Albuquerque considera que “o PS e esta geringonça andam a gozar ou então estão a passar um atestado de menoridade mental aos madeirenses”.

O presidente do governo espera que “o PS de cá se entenda com o PS de lá” porque “os madeirenses já sabem o que querem que é uma coisa, óbvia e simples que é a concretização dos princípios da justiça, de equidade que estão na Constituição, nomeadamente a mobilidade territorial nas melhores condições como acontece, obviamente, nas Canárias”.

A acção de “propaganda”, a forma como classifica a notícia, poderá ter uma leitura mais profunda.

“Temo que este exercício de propaganda que hoje apareceu, em grande parangonas num diário local, seja uma manobra de camuflagem, um exercício para desviar as atenções”. Em causa estaria o financiamento do novo hospital por Lisboa.

“É preciso lembrar que o cronograma financeiro para lançar o novo hospital estava previsto ser aprovado, até ao fim deste mês, em conselho de ministros. Não sei se isto é uma manobra para disfarçar mais um incumprimento do PS nacional, com a cumplicidade do PS local”, afirma.

Albuquerque comentou, ainda, a questão dos juros da dívida, que António Costa considera um escândalo, em 2015, quando ainda era candidato mas que, desde que é primeiro-ministro, insiste em não resolver.

“Isto é um exercício de propaganda, mas tão primária que é um atestado de menoridade passado aos madeirenses e porto-santenses”, conclui.