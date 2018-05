Albuquerque reafirma que não aceita regionalização da mobilidade aérea

Um total de 83 empresas assinaram hoje os registos de pagamentos dos seus projectos no valor global de 2,2 milhões de euros, aprovados ao abrigo dos vários Sistemas de Incentivos, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Edifício do Governo regional, e onde o presidente do Executivo, Miguel Albuquerque deixou claro que há três desafios cruciais para o futuro da Região, entre os quais a questão da mobilidade aérea, na qual reafirmou que não aceita que sejam os madeirenses a ter de pagar para viajar para o território português.

Na intervenção, o governante regional destacou que entre os desafios que se colocam no futuro do arquipélago está o importante contributo dos fundos comunitários e, tendo os três países com Regiões Ultraperiféricas (RUP’s) acordado a mais-valia que são para a União Europeia, não faz sentido que no próximo Quadro Comunitário de Apoio venham a receber menos do que o valor actual (2014-2020).

Refira-se que a Comissão Europeia anunciou o orçamento para o pós-2020, já sem o Reino Unido, o que implicará uma redução das verbas disponíveis (é o 4.º maior contribuinte), nomeadamente para o caso que interessa à Madeira, ou seja para Portugal. Nesse sentido, Albuquerque frisa que segundo o Acordo de Mayote as RUP’s querem receber entre o mesmo valor e um reforço de verbas, pois o dinheiro da UE é fundamental para que a Madeira mantenha os níveis de desenvolvimento alcançados.

Também no que toca a desafios, não podendo a Região continuar dependente de limites operacionais no Aeroporto da Madeira que foram fixados nos anos 60 do século passado, tendo os equipamentos tecnológicos evoluído nesse período, não faz sentido que se mantenham na mesma. Por isso, tendo sempre presente os índices de segurança, Albuquerque exige a revisão dos limites, instando as entidades competentes na matéria a saírem do imobilismo e conservadorismo com que têm encarado o assunto.

Retomando o tema inicial, o presidente do Governo Regional da Madeira lembrou que um Estado que já meteu 17 mil milhões de euros nos bancos, o mínimo que tem de fazer é assegurar a possibilidade de os madeirenses poderem se deslocar dentro do território português nas mesmas circunstâncias dos outros portugueses.

Por isso, frisa, não aceita a regionalização do tema da mobilidade, tendo o Estado português de assegurar as verbas necessárias a custear as viagens dos madeirenses ao território continental, recusando o tecto máximo de 15 milhões de euros. Assegura que embora à espera há dois anos pela revisão da lei da mobilidade, esta tem de ocorrer e vai ocorrer.

Até à data, os apoios co-financiados pagos desde o início do ano já ascendem a mais de 9,3 milhões de euros de um total deste período de programação de 36 milhões de euros no apoio a projectos empresariais.