Albuquerque quer toda a população da Madeira abrangida pela Medicina Geral

“Vamos conseguir atingir um grande objectivo para o nosso futuro que é termos toda a população da Madeira abrangida em primeiro lugar pela Medicina e Cuidados primários”, afirmou hoje Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional da Madeira falava durante a abertura das 30ªs Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente, que decorrem hoje, no Hotel Vidamar, no Funchal.

As disfunções sexuais no homem e na mulher, bem como a relação comportamental no casal, as novidades na terapêutica e no prognóstico da insuficiência cardíaca, são questões que vão ser debatidas durante as estas jornadas.

O evento, presidido por Rosa Afonso, fica marcado exactamente pela comemoração do seu 30.º aniversário, desde logo, com uma palestra de abertura intitulada: ‘MGF: 30 anos depois, evolução e progressos na Madeira’.