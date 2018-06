Albuquerque promete apoio ao Centro Social da Ponta Delgada

Miguel Albuquerque anunciou ontem que o Governo Regional vai apoiar a beneficiação do Lar da Ponta Delgada. Isto no dia em que entregou ao Centro Social e Paroquial do Bom Jesus da Ponta Delgada, uma nova viatura de nove lugares.

Com efeito, o presidente do Governo Regional entregou ontem, 19 de Junho, ao Centro, uma carrinha de nove lugares, para uso da instituição que se dedica ao apoio aos idosos e a crianças, com vertente de lar, onde estão 28 utentes.

A viatura representou um investimento de 55 mil euros e permite o transporte de passageiros em cadeira de rodas. Servirá ainda todo o concelho.

Mas, Miguel Albuquerque leva consigo uma boa nova: o Governo vai apoiar a beneficiação do imóvel. “Sei que este edifício tem problemas de manutenção e vamos ajudar a resolvê-lo”, garantiu.