Albuquerque participa na festa de Nossa Senhora da Piedade

A Festa da Nossa Senhora da Piedade, dedicada aos pescadores, realiza-se este fim-de-semana, no Caniçal.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, amanhã, naquela freguesia, onde participará nas festividades.

A emblemática procissão marítima que irá transportar a imagem da santa, entre o Caniçal e o porto da Quinta do Lorde, decorre a partir das 14h30 horas de sábado, com todos os barcos decorados e pintados.

No sábado, a partir das 14h30, os peregrinos vão buscar a imagem à Capela de Nossa Senhora da Piedade, no topo do Monte Gordo, e esta pernoita na igreja matriz do Caniçal.

No dia seguinte, Domingo, e após a Missa, é realizada uma procissão de barco, onde os peregrinos deslocam-se pelo mar para repor a imagem na capela de Nossa Senhora da Piedade, terminando assim esta festa única.

Recorde-se que o barco que leva o andor com a Santa é escolhido, todos os anos, por sorteio, duas semanas antes da Festa. Este ano há a curiosidade da embarcação escolhida, a ‘Maria Leontina’, ter passado, há cerca de um ano, momentos de grande aflição, com iminente risco de afundamento.