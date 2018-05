Albuquerque orgulhoso por ver Nacional subir de divisão

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, está orgulhoso com a subida do Nacional à I Liga.

“Parabéns ao Nacional que viu garantida a sua subida à I Liga hoje. A todos nos orgulha e honra ter duas equipas madeirenses no mais alto patamar do futebol português. Muito sucesso para o futuro! Bem haja Eng. Rui Alves pela persistência e dedicação à causa nacionalista”, escreveu na sua página de Facebook.

Miguel Albuquerque irá receber, na segunda-feira, na Quinta Vigia, pelas 19 horas, a equipa de futebol profissional do CD Nacional.