Albuquerque orgulhoso de Mayor ‘madeirense’

O ‘Mayor’ de Bridgwater, o madeirense Diogo Rodrigues, é um exemplo para outros jovens portugueses participarem na vida pública e chegarem “ao centro de decisão da vida política”, defendeu hoje o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“É essencial. Ele é um exemplo para novas gerações começarem a participar na vida pública para assegurarem a defesa da nossa comunidade nos lugares de decisão, e as câmaras municipais são um ótimo lugar para se começar, devido ao princípio de proximidade”, afirmou à agência Lusa.

Miguel Albuquerque falava à margem de um almoço com empresários onde estava presente Diogo Rodrigues, que viveu a maior parte dos 28 anos no Reino Unido e que foi eleito ‘Mayor’ pelos restantes vereadores da vila de Bridgwater, na região de Somerset, em 11 de maio, tornando-se no primeiro português a chegar a este cargo.

Embora seja uma função essencialmente cerimonial, o ‘Mayor’ é considerado o “primeiro cidadão” do município, e representa a autarquia em dezenas de eventos promovidos por negócios, escolas ou outras instituições, além de conduzir certas cerimónias oficiais.

O governante regional, que se encontra em Londres numa visita à comunidade madeirense, disse estar-se a “chegar a um ponto, que é a circunstância de as segundas e terceiras gerações da comunidade [portuguesa] começarem a participar na vida pública e a estarem no centro de decisão da vida política”.

O conselheiro permanente das comunidades madeirenses, Carlos Freitas, estima que cheguem a 300 mil o número de compatriotas no Reino Unido, incluindo descendentes.

Miguel Albuquerque chegou a Londres na quinta-feira para participar numa ação de promoção do turismo na Madeira, promovendo o património natural e a Floresta Laurissilva da Madeira, considerada desde 1999 Património da Humanidade pela UNESCO, ao mesmo tempo que decorria o Chelsea Flower Show, um dos mais importantes eventos hortícolas do mundo.

“A principal oferta [turística da Madeira] é a natureza, a paisagem, a hospitalidade, que os ingleses continuam a aproveita, e que agora é completada com o turismo ativo, como canoagem, ciclismo de montanha, caminhadas, mergulho”, referiu.

A visita a Londres culmina hoje com a participação no 25.º aniversário do Clube Santacruzense de Londres, uma das associações portuguesas mais antigas no Reino Unido, que tem um protocolo com o Sporting Santacruzense da Madeira.

A principal atividade são as escolas de futebol de vários escalões etários que são frequentadas por cerca de 100 crianças e jovens acompanhados por adultos voluntários.

“É relevante o trabalho que esta associação faz, que é um trabalho de formação, de educação no âmbito de desportivo, de reforço dos vínculos entre a nossa comunidade”, elogiou o presidente do Governo Regional.