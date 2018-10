Albuquerque não fala sobre OE por ainda desconhecer

Em resposta ao DIÁRIO, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque disse que ainda não fala sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

O governante justificou-se dizendo que “não ia falar do que ainda não sabe”.

O presidente do Governo falava na sessão de abertura do I Congresso de Economia Social da Região Autónoma da Madeira, que se realiza, esta terça-feira, dia 16 de Outubro, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, sob o tema a ‘Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Social’.