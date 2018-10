O presidente do Governo Regional não faz nenhuma apreciação ao Orçamento do Estado para 2019, por “ainda não conhecer o documento”.

Questionado pelos jornalistas, em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque sublinhou que não fala sobre o que “não sabe”.

O OE para 2019 foi entregue, ontem ao final da noite, pelo ministro das Finanças ao presidente da Assembleia da República.

Como o DIÁRIO já noticiou a Madeira vai receber 247 milhões de euros, menos um milhão do que em 2018.