Albuquerque lança investimentos para atrair e diversificar oferta a Norte

As freguesias da Ponta Delgada, Boaventura e Arco de São Jorge são localidades que “precisam de criar polos de atractividade”, e nada melhor do que lançar um conjunto de empreitadas que ajudem a captar visitantes e “diversificar a oferta turística”.

Quem o disse foi o presidente do Governo Regional durante uma visita ao município de São Vicente onde esteve acompanhado de diversos autarcas do concelho na apresentação do projecto de beneficiação e recuperação dos Caminho da Entrosa e da Estrada de Bom Jesus.

Miguel Albuquerque lembrou que dentro de pouco tempo o Solar do Aposento também passará a estar disponível para ser visitado depois da intervenção de fundo que foi efectuada pelo Executivo madeirense.

O governante não esqueceu de sublinhar que a conclusão do túnel de ligação entre a Boaventura e a Ponta Delgada permitiu criar condições para “reabilitar uma das zonas mais bonitas da Madeira, um dos percursos mais bonitos da Madeira”, referindo-se ao trajecto pedonal, empreitada que será lançada até ao Verão tendo um prazo de 10 meses de conclusão, uma obra que custará 1,5 milhões de euros.

E porque há muito que defende que estes investimentos preservam um “património único” prometeu dar continuidade do traçado entre São Cristóvão e o caminho real da Nossa Senhora do Bom Jesus numa extensão de cinco quilómetros.