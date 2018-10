Albuquerque irá estar amanhã no Porto Santo a acompanhar a visita de Marcelo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá estar amanhã, dia 1 de Novembro no Porto Santo, num dia marcado pela visita do Presidente da República Portuguesa à ilha, no âmbito da Comemoração dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo.

Veja aqui o programa deste dia

09h30 – Missa na Igreja de Nossa Senhora da Piedade;

11 horas – Inauguração da Escultura do Infante D. Henrique;

12 horas – Lançamento do Livro ‘Para (um)a historio do Porto Santo’;

Salão Nobre dos Antigos Paços do Concelho

12h30 – Inauguração de Exposição Fotográfica;

Salão Nobre dos Antigos Paços do Concelho

13 horas – Visita à Casa Museu Cristóvão Colombo;

13h30 – Almoço na Alameda do Infante;

16 horas – Encontro com agricultores – Campo Experimental do Farrobo;

16h45 – Visita ao Lar e Centro de Dia de Nossa Senhora da Piedade;

18 horas – Concerto da Banda Municipal dos Artistas;

E, na sexta-feira, dia 2 de Novembro, pelas 11 horas, Miguel Albuquerque irá estar no Liceu Jaime Moniz, no âmbito do programa da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Região Autónoma da Madeira.