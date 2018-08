Albuquerque inaugura segunda-feira obras de reabilitação do Posto Florestal do Pico das Pedras, em Santana

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, inaugura, na próxima segunda-feira, dia 6 de Agosto, pelas 11 horas, as obras de reabilitação do Posto Florestal do Pico das Pedras, em Santana, num investimento que ascende a 79.582,90 euros, financiado pelos fundos europeus em 85%.

A intervenção incidiu na melhoria das condições de habitabilidade e comodidade, nomeadamente na substituição e reforço da cobertura, no isolamento térmico e acústico, na substituição das redes de água, esgotos e ligação do esgoto a rede pública, na remodelação de toda a rede eléctrica e de telecomunicações, na recuperação e substituição dos pavimentos interiores, e das portas e janelas, na construção de uma nova casa de banho e recuperação da existente e na recuperação da lareira da sala com instalação de recuperador de calor e de aquecimento central (a água quente provem do mesmo recuperador de calor).

Recorde-se que a vigilância dos espaços florestais, na maioria dos casos, está a cargo do Corpo de Polícia Florestal (CPF) e que esta estrutura beneficia de um conjunto de instalações – Postos Florestais e Torres de Vigilância – distribuídas estrategicamente ao longo das serras.

Estes postos florestais foram construídos em meados do século passado e sujeitos a condições adversas ao longo dos anos, carecendo, portanto, de recuperação.

Neste momento, estão a ser submetidos a obras que se consideram urgentes, para proporcionar ao CPF condições de trabalho dignas das suas funções.

Nesse mesmo dia, o governante recebe, pelas 16.30 horas, na Quinta Vigia, a nova direcção da Associação de Basquetebol da Madeira, sendo que a nova direcção foi eleita a 19 de Julho deste ano e é novamente liderada por Sandra Rebolo. O mandato dos novos corpos sociais é de quatro anos.

Ainda na segunda-feira, dia 6 de Agosto, Miguel Albuquerque preside, pelas 17.30 horas, à cerimónia de certificados do programa Estágios de Verão, a ocorrer na Quinta Vigia.

O programa Estágios de Verão visa potenciar a aquisição de aptidões transversais ao nível social, académico e profissional dos estudantes universitários, em contexto real de trabalho, na área de formação que se encontram a frequentar.

Em 2018 concorreram a este programa, 332 estudantes, tendo tido colocação para realizar o seu estágio, 310 candidatos.

Na segunda-feira, proceder-se-á à entrega dos certificados de participação aos jovens que fizeram o seu estágio no mês de julho, num total de 135 participantes, em 83 entidades enquadradoras.

Recorde-se que competia aos jovens apresentar a entidade na qual pretendiam realizar o seu estágio, as quais poderiam ser entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e empresas privadas.

Este programa Estágios de Verão pretende contribuir para a emancipação e afirmação dos jovens em termos de qualificação profissional, proporcionar uma experiência formativa capaz de fomentar o enriquecimento curricular, assim como promover a integração dos jovens no mercado de trabalho.

Podem candidatar-se ao programa Estágios de Verão os jovens que estejam a frequentar o ensino universitário, em Portugal ou no estrangeiro, que confira o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento, ou a frequentar cursos de pós-graduação, que tenham idade máxima de 30 anos, à data do início do estágio, que tenham domicílio fiscal na Região Autónoma da Madeira e que não se encontrem a exercer qualquer actividade profissional remunerada, independentemente do título ou qualificação do vínculo existente.

O Estágios de Verão tem a duração de um mês, entre os meses de Julho e Setembro.

As actividades a desempenhar pelo jovem estagiário não devem ultrapassar as 30 horas semanais, devendo decorrer preferencialmente durante a semana e em horário diurno.

Para além da experiência profissional e aquisição de competências, os jovens participantes no programa Estágios de Verão, têm direito a uma compensação monetária no valor de 500 euros, um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação, quando solicitado.