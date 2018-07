“Albuquerque imita Maduro perante o desastre da sua governação e atira as culpas para a oposição e para o inimigo externo”

Paulino Ascenção, coordenador do Bloco de Esquerda Madeira, diz que “no calor do chão da Lagoa, regado com alto teor etílico surgiram acusações estapafúrdias contra a esquerda regional”.

“Na ausência de visão estratégica para o futuro da Madeira e de competência para gerir o presente, de quem governa, sobra arrogância e imbecilidade nas acusações lançadas”, afirma numa nota de imprensa enviada à redacção, acrescentando que “Albuquerque imita Maduro perante o desastre da sua governação atira as culpas para a oposição e para o inimigo externo”.

Paulino Ascenção aponta que “vendilhão é o PSD que enterrou a Autonomia no buraco da dívida, levou a Madeira à bancarrota e condenou muitos madeirenses à pobreza e à emigração, a perderam rendimentos, quando não o emprego, a perderem perspectivas de futuro na sua terra”.

“Vigarice gigantesca foi a dívida oculta que envergonhou os madeirenses e serviu para enriquecer meia dúzia de empresários privilegiados, cujo negócios sempre evoluíram à sombra do Orçamento Regional”, diz, acrescentando que “vigarice foi o PAEF cozinhado pelo vendilhão Miguel Albuquerque e o seu amigo Passos Coelho para afastar Jardim do poder, mas que castigou severamente os madeirenses com a perda do subsídio de insularidade, a subida do IVA e do IRS, o desemprego em muitas famílias e o encerramento de muitos pequenos negócios. Um plano que serviu acima de tudo a ambição pessoal de poder do actual presidente do Governo Regional”.

Diz ainda que “vigarice é o subsídio de mobilidade inventado por Albuquerque que serve para dar milhões à TAP e aos agentes de viagens e torna a vida dos madeirenses, dos estudantes em particular, que precisam viajar um fadário”, assim como “as concessão dos portos, sem contrapartidas financeiras para a Região, ou a concessão das inspecções automóveis à revelia do concurso público”.

“Vigarice foram as muitas obras inúteis feitas à pressa para preencher a agenda de inaugurações em vésperas de eleições, que não trouxeram desenvolvimento, mas apenas dívida, desemprego e emigração. Vigarice foi não construir o hospital enquanto se desbaratavam milhões”, acrescenta.

Paulino Ascenção aponta ainda que “vigarice continua a ser esta táctica caduca de acusar Lisboa pelos males da Madeira, o que não passa de uma aldrabice para tentar esconder a incompetência própria, a subserviência aos grupos económicos e a falta de uma visão de futuro. Uma artimanha que é recorrente encontrar em governantes autoritários e imbecis e cujo objectivo não vai além da manter o poder pelo poder, sem qualquer compromisso com o interesse geral, como por exemplo Maduro na Venezuela, Kim na Coreia do Norte ou Erdogan na Turquia”.