Albuquerque garante que Protecção Civil da Madeira está preparada para “qualquer imprevisto”

Todo o dispositivo do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira (SRPC) está de prevenção face às previsões da passagem do furacão Leslie, sábado, na região, e preparado “para enfrentar qualquer imprevisto”, afirmou hoje o presidente do governo insular.

Falando aos jornalistas à margem de uma iniciativa da sua agenda, numa das escolas do Funchal, Miguel Albuquerque adiantou que “amanhã [sábado] está previsto a partir das 11:00 horas que o reflexo desta frente atinja a Madeira”.

“Estamos preparados para encarar qualquer imprevisto”, assegurou o governante insular.

Também mencionou que as autoridades estão a “acompanhar esta frente, que é poderosa”, e que “todo dispositivo SRPC está de prevenção”.

O chefe do executivo regional acrescentou que a informação sobre este fenómeno atmosférico vai “sendo actualizada” e que as autoridades vão “emitir comunicados periódicos” sobre o evoluir da situação.

Albuquerque desaconselhou que as pessoas se desloquem para as serras, para junto da orla costeira ou linhas de água, alertando a população para a pluviosidade e para os ventos fortes.

“Não vão para o mar, não vão para a serra e quando a pluviosidade for mais intensa não circulem” nas estradas da região, instou.

Ainda recordou que a Porto Santo Line também já cancelou a viagem de sábado de ligação marítima com o Porto Santo, pelo que o navio Lobo Marinho vai ficar em terra.

No entender do responsável madeirense, “neste momento, ainda é prematuro estar a aventar se a situação será de maior ou menor gravidade”.

Miguel Albuquerque reforçou que está “tudo preparado para fazer face a qualquer situação” e o Serviço Regional de Protecção Civil está articulado com as várias câmaras municipais, que estão a tomar medidas preventivas.

O dispositivo de socorro na Região Autónoma da Madeira está em “alerta máximo” devido à aproximação do furacão Leslie, que deverá atingir o arquipélago a partir das 07 horas de sábado.