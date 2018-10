Albuquerque garante que dispositivos de prevenção da Protecção Civil já foram accionados

A chegada da Leslie ao arquipélago da Madeira, este sábado, está a gerar comoção no Arquipélago da Madeira.

A Porto Santo Line cancelou as viagens de ligação Funchal-Porto Santo previstas para este sábado. Do mesmo modo, a TAP já cancelou a maioria dos voos com ligação à Madeira, até às 18 horas de amanhã.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza a encerrar percursos pedestres e alguns caminhos florestais, em virtude do mau tempo, e diversas câmaras municipais já tomaram também medidas preventivas, nomeadamente Funchal, Santa Cruz e Porto Santo.

Foram ainda cancelados diversos eventos de natureza desportiva e cultural devido à passagem da tempestade.

Recorde-se que a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam para as prováveis consequências da previsão de agravamento do estado do mar na Região Autónoma da Madeira, a partir da madrugada de amanhã, 13 de Outubro.