Albuquerque garante que bombeiros vão ganhar mais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deixou boas novas para os bombeiros em Câmara de Lobos, hoje, 4 de Maio, que o executivo instituiu como Dia Regional do Bombeiro.

Uma das novidades avançadas pelo chefe do executivo madeirense foi o aumento do valor pago aos bombeiros que garantem o serviço de patrulhamento das serras da Madeira, no âmbito do POCIF - Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais - durante os meses mais quentes.

Albuquerque anunciou também que já foi dado entrada do diploma que faz a alteração do Estatuto Social do Bombeiro que assegurará a tarifa social de água e electricidade para os quartéis e apoio psicológico, acesso prioritário a cuidados de saúde continuados e isenção das taxas moderadoras aos elementos das corporações de Protecção Civil.

Apontou ainda o diploma enviado à Assembleia da República a propor a alteração no IRS para as compensações e subsídios para bombeiros voluntários com eliminação de 10% na tributação.