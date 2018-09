Albuquerque garante inauguração no início de 2019 da via expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo

“O Governo Regional está a cumprir os compromissos com o concelho da Calheta, em particular com a Ponta do Pargo”, disse esta tarde de domingo, Miguel Albuquerque, presidente do Executivo madeirense, em mais uma edição da Festa do Pêro que decorre naquela freguesia.

O apoio aos agricultores e a renovação e melhoria da água de rega são exemplos já concretizados, disse Albuquerque. E no início do próximo ano garantiu a inauguração da via expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo “uma das obras mais importantes e mais caras que corre actualmente na Madeira”.

O chefe do Governo Regional alertou também para a importância dos madeirenses perceberem a importância da estabilidade política no desenvolvimento da Região. E deu o exemplo dos últimos anos de autonomia política: “Antigamente éramos mandados por Lisboa. Éramos a região mais atrasada e mais pobre de Portugal. Daí a importância de não voltarmos a ser mandados por terceiros em Lisboa”, defendeu Albuquerque, numa referência indirecta ao adversário socialista nas eleições Regionais de 2019.