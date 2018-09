Albuquerque diz que quebra no turismo em Julho se deve aos preços exorbitantes

À margem da visita à Escola Básica de Santa Cruz, Miguel Albuquerque comentou as quebras do turismo em Julho, associando aos preços exorbitantes das viagens. “Nós temos em primeiro lugar de ter preços, sobretudo para a companhia aérea nacional, acessíveis para o turismo nacional”, disse, recordando que para um cidadão continental é mais barato ir a muitas das capitais europeias do que vir à Madeira

“A TAP está a fazer concorrência de preços que não são consonantes com aquilo que são os nossos interesses. Dentro do território nacional ter passagens mais caras do que para o exterior é absurdo”, criticou o presidente do Governo que concordou ainda com a secretária do Turismo quanto à necessidade de desenvolver eventos em Julho para assegurar “maior atractividade”.