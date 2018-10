Albuquerque diz que não há qualquer falta de medicamentos

O presidente do Governo Regional relembrou que o SESARAM vai gastar durante o corrente ano 70 milhões de euros em medicamentos. Garante Miguel Albuquerque que não há qualquer falta de medicamentos. Uma garantia estranha, tendo em conta que todos os hospitais, do País e do mundo mais desenvolvido, têm, nas boas situações, taxas de ruptura de medicamentos a rondar os 4%.

As palavras do presidente do Governo foram ditas no final de uma visita ao Serviço de Cardiologia do SESARAM e podem ser entendidas como a resposta à manchete de hoje do DIÁRIO: ‘Medicamentos em falta’. É explicado que 37% dos medicamentosm que integram o formulário da Farmácia Hospitalarm estão com stock zero. No texto da notícia, é deixado claro que, em grande parte dos casos, isso não significa que os doentes fiquem sem tratamento.

A visita ao Serviço de Cardiologia foi mais uma de Albuquerque, depois do Serviço de Sangue e do Bloco Operatório, que visou dar notoriedade pública à certificação com o grau de Bom àquele serviço, de acordo com as normas ACSA.

Governantes e médicos do Serviço destacaram a importância do processo de acreditação na melhoria da prestação dos serviços aos utentes e na percepção com que os estrangeiros, que nos visitam ou ponderam fazê-lo, ficam da unidade de saúde.