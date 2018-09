Albuquerque considera decisivo travar a redução do co-financiamento dos projectos por Bruxelas

O presidente do governo regional da Madeira está a ser ouvido, na Assembleia da República, na Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, sobre as prioridades das regiões autónomas no próximo quadro comunitário de apoios.

Miguel Albuquerque fez uma intervenção inicial em que destacou como prioridade, para o país e para as regiões autónomas, “assegurar as políticas de coesão”, através de três fundos principais: FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão. Ajudas “essenciais para o desenvolvimento de Portugal e para esbater as assimetrias”.

O chefe do executivo madeirense, que acompanhou as negociações que têm decorrido sobre o novo quadro financeiro da UE, assume a preocupação em relação à proposta da Comissão Europeia de redução Fundo de Coesão em 45%.

“Temos de fazer tudo para que Portugal não tenha um corte substancial nos fundos sociais e de coesão”, defende.

Miguel Albuquerque considera ainda mais “preocupante” a proposta de redução do co-financiamento dos projectos pela UE, de 85 para 70%. “Regiões como a Madeira e os Açores não vão ter meios para garantir a sua parte de 30%”, sublinha.

O presidente do governo também considera essencial “assegurar a continuidade do POSEI”, um fundo específico para as regiões ultraperiféricas.

Em relação às RUP, recordou o que já foi proposta pelas várias regiões à Comissão, nomeadamente nas acessibilidades e financiamento da mobilidade, especificidade da pesca tradicional no Fundo de Pescas, investimentos em função das alterações climáticas (incêndios e aluviões) e mobilidade digital.

Albuquerque abordou, ainda, as questões relacionadas com as ligações marítimas e a importância da Madeira e dos Açores na afirmação da plataforma continental portuguesa.