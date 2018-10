Albuquerque atrasado para a cerimónia do Dia do Concelho de Câmara de Lobos

A cerimónia está atrasada. O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ainda não chegou ao Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, onde decorrerá a Sessão Solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos.

A cerimónia, que conta também com a presença de Tranquada Gomes, Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, entre outras entidades locais, tinha início marcado para as 10 horas desta quarta-feira.

Refira-se que, para além da sessão solene serão, ainda, atribuídas Medalhas de Honra e de Mérito Municipal a 13 personalidades e instituições de Câmara de Lobos.

Pelas 20 horas, no Centro Cívico do Estreito, terá lugar o Encontro de Bandas Filarmónicas, com a actuação da Banda Municipal de Câmara de Lobos, Banda Recreio e Camponês e Banda Orquestral Os Infantes.