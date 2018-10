O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta amanhã, 24 de Outubro, a medida desenvolvida pelo Governo Regional para apoiar a aquisição das viagens dos estudantes.

Na cerimónia, que se realiza às 11h30, no Salão Nobre do Governo Regional, será formalizada a assinatura de protocolos com as Agências de Viagens que manifestaram o interesse até à data.