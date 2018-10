Albuquerque apresenta 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta amanhã, às 17 horas, no Casino Park Hotel, Funchal, o Programa da 46.ª Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas (CRPM), que se vai realizar entre os dias 18 e 20 de Outubro. O Governante far-se-á acompanhar pela Secretária-Geral e pelo Presidente da CRPM.

Este Encontro reúne na Região os mais altos representantes de cerca de 160 regiões de 25 estados da União Europeia e de alguns países limítrofes, contando com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Comissário Europeu, Carlos Moedas, para além do Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que, neste caso, se desloca à Região na qualidade de Presidente da CRPM.

No âmbito desta iniciativa, deslocam-se, igualmente, à Madeira, Diretores Gerais e Representantes da Comissão Europeia de diversas áreas, do Mar à Coesão e passando pelos Transportes, para além dos 3 Deputados do Parlamento Europeu.

“Trata-se de uma reunião magna que será um importante fórum de debate relativamente ao próximo Quadro Financeiro Plurianual, nomeadamente no respeitante à Política de Coesão da União Europeia para o pós- 2020, temática que, aliás, integra a agenda desta reunião”, destaca a nora da presidência do Governo. O futuro da Europa no contexto do BREXIT, a política do mar e a economia azul, as acessibilidades aéreas e marítimas, os movimentos migratórios e as alterações climáticas são os temas fortes que conduzirão os trabalhos, ao longo destes três dias.