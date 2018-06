O presidente do Governo Regional acaba de anunciar na Festa da Cereja uma ligação viária, através de túnel entre o Jardim da Serra e o Curral das Freiras. Uma empreitada há muito reivindicada pela população da freguesia serrana do município de Câmara de Lobos. O chefe do Executivo madeirense também garantiu que o governo vai avançar com a conclusão da Via Expresso até ao Jardim da Serra.