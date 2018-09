Albuquerque anuncia criação de estrutura de protecção no acesso ao Paul e ao Jardim do Mar

Miguel Albuquerque disse que a ligação da via rápida entre Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo está em plena execução, correspondendo a uma via com cerca de 5.7 quilómetros, com três viadutos, já em construção, para além dos túneis. Uma obra que, posteriormente, será complementada com a criação de uma estrutura de protecção no acesso ao Paul e ao Jardim do Mar.

“Esperamos ter toda a obra pronta no primeiro semestre do próximo ano. É uma obra que tem alguma complexidade e está em plena execução. Os viadutos, que são parte da obra mais complexa, também estão em plena construção e queremos concluí-la até Abril, Maio do próximo ano”, disse.

O presidente do Governo Regional revelou que esta é uma obra orçada no valor de 34 milhões de euros. Além disso, referiu que esta obra será depois complementada com outra, de igual forma, “muito avultada”, estando a ser concluído o projecto e posteriormente apresentado, correspondendo, assim, a uma estrutura de protecção do acesso ao Paul do Mar e ao Jardim do Mar.

“Vamos criar uma estrutura para a protecção das quedas de rocha”, explicou, esta manhã, na visita realizada às obras da via expresso, entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo.