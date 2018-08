Albuquerque anuncia abertura de três novos Postos Florestais em Setembro

O presidente do Governo Regional da Madeira, inaugurou hoje as obras de reabilitação do Posto Florestal do Pico das Pedras, em Santana. Na ocasião, Miguel Albuquerque anunciou a abertura de mais três postos florestais em Setembro.

“A ideia foi dotarmos o nosso Corpo Florestal de boas condições de conforto e operacionalidade para o cumprimento da respectiva missão”, afirmou o governante aos jornalistas, explicando que Governo Regional está a recuperar 12 postos florestais e seis Torres de Vigilância de incêndios.

Um investimento de “cerca de um milhão e 700 mil euros”, destinado potencializar um melhor desempenho da Guarda Florestal.

Recorde-se que a vigilância dos espaços florestais, na maioria dos casos, está a cargo do Corpo de Polícia Florestal (CPF) e que esta estrutura beneficia de um conjunto de instalações – Postos Florestais e Torres de Vigilância – distribuídas estrategicamente ao longo das serras.

Estes postos florestais foram construídos em meados do século passado e sujeitos a condições adversas ao longo dos anos, carecendo, portanto, de recuperação. Neste momento, estão a ser submetidos a obras que se consideram urgentes, para proporcionar ao CPF condições de trabalho dignas das suas funções.

No caso particular do Posto Florestal do Pico das Pedras, a intervenção incidiu na melhoria das condições de habitabilidade e comodidade, nomeadamente na substituição e reforço da cobertura, no isolamento térmico e acústico, na substituição das redes de água, esgotos e ligação do esgoto a rede pública, na remodelação de toda a rede eléctrica e de telecomunicações, na recuperação e substituição dos pavimentos interiores, e das portas e janelas, na construção de uma nova casa de banho e recuperação da existente e na recuperação da lareira da sala com instalação de recuperador de calor e de aquecimento central (a água quente provem do mesmo recuperador de calor).

Um investimento que ascende aos 79.582,90 euros, financiado pelos fundos europeus em 85%.

Nova Casa no Parque Florestal das Queimadas

À margem da inauguração do agora reabilitado Posto Florestal do Pico das Pedras, Miguel Albuquerque referiu também que o Governo Regional vai avançar com um novo investimento no Parque Florestal das Queimadas, no seguimento da recuperação da casa principal. Trata-se de uma nova casa que será construída e que ficará disponível para a população.

“Recuperamos a casa principal das Queimadas, como espaço etnográfico, e vamos fazer um investimento numa nova casa para termos mais uma oferta à população”, disse o presidente do Governo, lembrando que uma das casas que tem tido maior sucesso é a da Rocha do Navio, precisamente no concelho de Santana.