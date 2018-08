O DIÁRIO de Notícias da Madeira publica hoje na sua edição impressa, um estudo de opinião da Eursondagem que revela a preferência do eleitorado pelo actual presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. A manchete de hoje, com o título ‘Albuquerque aceitável’ mostra que 60% dos inquiridos no estudo de opinião dão nota positiva ao desempenho do Governo Regional e 13,7% consideram desastrosa a actuação do Executivo. Uma notícia para ler na página 5 deste matutino que lhe conta tudo sobre esta edição do Rali Vinho Madeira. A página desportiva mostra que Armindo Araújo foi especial. O actual líder do Campeonato de Portugal imprimiu um ritmo forte na Super Especial da Avenida do Mar e segue na frente do Rali. Miguel Nunes foi o melhor madeirense.

Noutra matéria que está longe de reunir consenso, o Arraial do Monte vai realizar-se esta ano sem animação. As falhas de comunicação entre a organização e a Câmara do Funchal põem em risco a música no Largo da Fonte. Apenas as ornamentações no adro da igreja e as novenas estão asseguradas pelos ‘festeiros’. Uma reportagem para ler na página 12 do seu DIÁRIO.

Saiba ainda que a Câmara do Funchal prepara intervenções em 37 locais do concelho e que, a partir de amanhã, tem novos motivos para ler o DIÁRIO. Espreite a página 40 para ficar a par do que aí vem já a partir de amanhã.

Estas e outras notícias estão disponíveis na edição impressa deste sábado, 4 de Agosto