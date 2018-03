Águas e Resíduos da Madeira e SITE sem acordo negocial

Após 16 sessões de negociação entre a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. (ARM) e o Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente (SITE), que tiveram início em 2016 com vista ao estabelecimento de um Acordo de Empresa que abrangesse os trabalhadores filiados naquele sindicato, a ARM informa que “não foi possível chegar a acordo, não obstante todos os esforços envidados pela ARM para que o mesmo fosse uma realidade”.

Adianta ainda que, “apesar de se ter chegado a um entendimento sobre a generalidade das matérias, as reivindicações que obstaculizaram o alcance de um Acordo de Empresa com o SITE decorrem da exigência por parte deste sindicato de aumentos adicionais no valor da remuneração mínima aplicável a determinadas categorias, para além daqueles que a ARM já considerou na sua proposta, bem como na introdução de diuturnidades/prémios de carreira”.

A ARM salienta que chegou a acordo com outros dois sindicatos, o SINTAP e o STFP-RAM, “o qual foi publicado no passado dia 2 de Fevereiro de 2018. Neste acordo estão contemplados para o presente ano de 2018 aumentos remuneratórios que abrangerão mais de metade dos trabalhadores desta empresa, que, somados aos restantes acréscimos legais e à extensão do subsídio de insularidade, se traduzem num aumento da massa salarial de 3,8% face ao ano de 2017 (sendo que este aumento acumulado nos últimos 2 anos atinge os 7%)”.

Refere ainda que têm sido introduzidas “melhorias nas condições de trabalho de todos os trabalhadores da empresa”. O processo negocial segue agora para conciliação e/ou mediação junto da Direcção Regional do Trabalho e da acção inspectiva.

“Não obstante, a ARM está empenhada em melhorar, de forma sistemática e sustentada, as condições de trabalho, a satisfação profissional e segurança dos seus trabalhadores”, diz a ARM.