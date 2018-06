Água pode faltar amanhã na Avenida Calouste Gulbenkian, no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, durante a tarde desta quarta-feira, 20 de Junho, entre as 14h e as 16 horas, serão realizados trabalhos na rede de abastecimento de água na Avenida Calouste Gulbenkian, afectando o abastecimento de água na referida Avenida.

A CMF fará o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção, agradecendo, desde já, a compreensão de todos.