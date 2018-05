Agricultura Biológica cresceu 38% em quatro anos na Madeira

O secretário regional de Agricultura e Pescas visitou hoje o Mercado de Agricultura Biológica que decorre na Avenida Arriaga até amanhã, no âmbito a iniciativa “BIOlogicamente! da terra com mais qualidade”.

Humberto Vasconcelos fez saber que a Agricultura Biológica será sempre um desígnio do Governo Regional. “O Governo Regional tem criado condições para o investimento neste tipo de produção que regista uma procura cada vez maior. Continuaremos a apostar neste sector” disse.

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas tem acompanhado a evolução e execução de vários projectos biológicos sendo que o número de agricultores biológicos tem aumentado significativamente nos últimos anos (+ 37,5% entre 2014 e Maio de 2018), existindo actualmente na Região 140 agricultores em modo de produção biológica cultivada numa área que soma 182,52 hectares.

Importa referir que no âmbito desta iniciativa decorre sexta-feira as 1.ªs Jornadas Técnicas sobre a Agricultura Biológica na Madeira, sob o lema “A demanda da autenticidade!”.

As jornadas vão acontecer na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, tem início às 9 horas e terão como convidado especial o engenheiro Axel Torrejón, um dos mais reputados especialistas mundiais sobre o Modo de Produção Biológico, bem como de outras personalidades do sector, que irão discutir as oportunidades e desafios da agricultura biológica na Madeira.