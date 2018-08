Agosto traz consigo 80 arraiais na Madeira

O ‘querido mês de Agosto’ vai levar animação a toda a Região, com a realização de aproximadamente 80 arraiais. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO refere-se também à Festa de Nossa Senhora do Monte, sobre a qual a vereadora Idalina Perestrelo garante estarem reunidas todas as condições para que possa decorrer em segurança. Conheça estes e outros pormenores nas páginas 29 e 6 desta edição.

Mas a mancha gráfica desta primeira página vai para o Rali Vinho Madeira, que hoje arranca, prometendo mostrar que a ‘prata da casa’ também é ouro, sendo que os pilotos madeirenses aparecem na fila da frente. O entusiasmo está na rua, como se provou ontem na sessão de autógrafos e os detalhes são para conhecer nas páginas 16 a 18.

Na nossa entrevista de hoje, nas páginas 24 e 25, saiba o que defende Pedro Neto, director-executivo Amnistia Internacional Portugal. “O desafio é pôr as pessoas a agir pelos direitos humanos”, assume o activista que veio à Região reunir com o núcleo local da AI e visitar a prisão.

No que concerne à justiça, conheça o caso de uma burla que rendeu 90 mil euros. O crime foi perpetrado por um falso engenheiro, que se encontra em parte incerta, apesar de, tal como referimos na página 10, ter julgamento marcado para o dia 11 de Outubro.

Por fim, a nossa primeira página fala-lhe ainda de ambiente, com a Madeira a constar no 17.ª no Índice da Saúde dos Oceanos, um assunto que pode aprofundar na página 8.

