Agitação marítima forte até às 18 horas de sexta-feira no arquipélago da Madeira

Foi através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que a Capitania do porto do Funchal tomou conhecimento das previsões do estado do tempo para amanhã. As mesmas dão conta de agitação marítima forte até às 18 horas desta sexta-feira.

O vento soprará Bonançoso a Moderado, diminuindo para Fraco a Bonançoso a partir do final da noite.

Já a visibilidade será boa.

A ondulação na Costa Norte poderá atingir os 3,5 a 4,5 M, sendo de 2,5 a 3,5 M no inicio do período. Já na Costa Sul podem ser de 1 a 2 Metros.