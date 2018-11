Agenda Solidária da ABRAÇO e dos Amigos da Pediatria disponível a partir da próxima segunda-feira

Depois do sucesso das Agendas Solidárias de 2017 e 2018, com mais de 10 mil exemplares vendidos que permitiram um investimento superior a 25 mil euros na melhoria dos serviços de pediatria dos três hospitais da Região Autónoma dos Açores e da Associação Abraço na Região Autónoma da Madeira, aproxima-se o lançamento da 3.ª Edição, cujas verbas angariadas com esta iniciativa serão usadas para a aquisição de equipamento moderno e sofisticado para a Urgência Pediátrica do Hospital da Ilha Terceira e também para contribuir para o novo centro de rastreio VIH, IST e Hepatites virais a ser desenvolvido pela Associação Abraço na Região Autónoma da Madeira.

Esta agenda solidária conta, este ano, conta com 8 mil exemplares subordinado ao o tema ‘Somos Super-Heróis’ e é uma iniciativa dos Amigos da Pediatria da Ilha Terceira (APIT), da Associação Abraço, do Grupo de Amigos da Pediatria do Hospital de Ponta Delgada, do Serviço de Pediatria do Hospital da Horta, grupo ao qual se junta também este ano a associação do Departamento de Pediatria do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca ‘Fernandinhos & Companhia’.

Este ano foi pedido aos mais pequenos que desenhassem o seu ‘super-herói’, real ou imaginário, e como resultado surgiram ilustrações dos seus pais, avós e médicos que os tratam ou até mesmo dos bombeiros que salvam as florestas e que, para eles, são verdadeiros heróis.

Os organizadores deste projecto acreditam que também os adultos precisam de acreditar em super-heróis, sejam eles quais forem, sem nunca esquecer que todos os super-heróis tem os seus pontos fracos, a sua kryptonite.

Neste contexto, é preciso fazer mais e melhor, esbatendo a falta de meios e recursos das diferentes unidades de saúde. As verbas angariadas com esta iniciativa serão utilizadas para a aquisição de equipamento médico moderno e sofisticado, como monitores para a Urgência Pediátrica do Hospital da Ilha Terceira, para ajudar na humanização do espaço físico do Hospital da Horta e de Ponta Delgada mas também para contribuir para o novo centro de rastreio VIH, IST e Hepatites virais a ser desenvolvido pelo Abraço na Região Autónoma da Madeira.

“Vamos continuar a melhorar a prestação de cuidados através da humanização de espaços, da aquisição de equipamentos e no apoio aos profissionais de saúde que diariamente cuidam e tratam das nossas crianças”, garante Bruno Cardoso, presidente da APIT. O pediatra relembra que esta iniciativa deve-se, sobretudo, “às crianças que desenharam e coloriram esta agenda” e faz também questão de “agradecer a todos os amigos e a todas as entidades que colaboram e apoiam as nossas instituições”.

As agendas estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de Novembro, através do Facebook da Abraço e da APIT, na plataforma www.comprasolidária.pt e junto das entidades parceiras desta iniciativa. Cada agenda terá um um custo de 5 euros.