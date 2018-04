Agência da NATO vem avaliar radar da Madeira em Setembro

Na última audição regimental ao ministro da Defesa, Azeredo Lopes e na sequência de uma pergunta colocada por Sara Madruga da Costa (PSD), o governante revelou, como refere a deputada do PSD, revelou quatro boas notícias em relação ao radar:

O radar da Madeira encontra-se, desde Novembro de 2017, num período de avaliação operacional experimental do sistema, já tem reunidas as condições mínimas necessárias para a exploração operacional para apoio à grande maioria das actividades aéreas da força aérea no arquipélago e “os últimos testes ao radar, correram bem, o que significa que os próximos testes vão já envolver aeronaves F-16, e esses testes estão previstos para o terceiro trimestre deste ano, portanto julho a setembro de 2018”.

A quarta boa notícia, segundo a deputada, é a garantia de Azeredo Lopes de que “na semana passada ocorreu a reunião com a NSPA da NATO, para a programação de uma avaliação técnica e independente por esta agencia, que vai ocorrer no inicio de Setembro pelo período de uma semana”.

De acordo com Azeredo Lopes ,quando os testes com os caças F-16 tiverem tido lugar e quando houver a avaliação da NSPA “estaremos em condições de finalizar o processo de aceitação do radar”.