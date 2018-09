“Afinal a Madeira tinha razão”, diz João Paulo Marques

“Afinal a Madeira tinha razão, tínhamos feito todo o trabalho de casa e valeu a pena lutar para que fosse uma realidade”, disse ao DIÁRIO o deputado do PSD, João Paulo Marques, a propósito da aprovação, em Conselho de Ministros, do Novo Hospital da Madeira como Projecto de Interesse Comum.

O social-democrata quis lembrar que “em 2015, quando o Governo Regional tomou posse, este assunto estava esquecido”. E, apesar do “Governo Socialista ter incluído no Orçamento de Estado de 2016, faltava vontade política e dinheiro”. Por causa disso, o deputado questiona: “Se a Madeira tinha feito o seu trabalho, porque é que tivemos de esperar até 2018, curiosamente um ano antes das eleições, até à inclusão do Novo Hospital?”.

“Quem está de parabéns são os madeirenses que acreditaram que o Novo Hospital era possível”, concluiu.