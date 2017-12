Aeroporto da Madeira pede a passageiros que cheguem duas horas antes do voos

Devido à previsão de um grande número de tráfego no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo para os próximos dias, aquela infra-estrutura solicitou aos passageiros que a comparência para embarque, naquele aeroporto, seja sempre efectuada com duas horas, no mínimo, de antecedência em relação à hora da partida do voo. Na nota que tem vindo a ser publicada na página de facebook do Aeroporto da Madeira, é também relembrado que os balcões de check in encerrarão 45 minutos antes da hora de partida e as portas embarque 30 minutos antes.