Actriz Marta Melro doa vestido para ser leiloado e ajudar a Associação ‘Ajuda a Alimentar Cães’

A actriz Marta Melro, estrela das telenovelas da TVI, doou um vestido que usou num evento à Associação Ajuda a Alimentar Cães. O objectivo passa pelo leilão dessa peça de roupa, para que o montante angariado possa ser utilizado nos tratamentos do ‘Salvador’, um cão recentemente resgatado.

O ‘Salvador’ foi encontrado no Porto da Cruz, cheio de rastas e a cheirar mal e com uma pata mutilada, um ferimento que terá sido provocado por um golpe de foice e fez com que ficasse sem a pata.

O caso não deixou indiferente Marta Melro, que doou um vestido à associação madeirense. Os interessados podem participar no leilão, que decorre na página de Facebook da Associação Ajuda a Alimentar Cães.