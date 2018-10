ACIF e Banco Santander lançam programa para novos gestores

A ACIF e Banco Santander apresentam, amanhã (dia 18 de Outubro), o ‘Programa Advance Journey’, um programa intensivo destinado a gestores, sócio gerentes, directores financeiros e CEOs de PMEs, que visa partilhar estratégias e ferramentas práticas que os apoiem no planeamento e implementação de estratégias de crescimento.

Esta acção resulta de uma parceria entre a ACIF, o Santander e a Nova SBE.

A apresentação decorre, a partir das 9 horas, no hotel Fourviews.

A manhã do programa com a Nova SBE Executive Education procura fazer um enquadramento do tema da internacionalização e discutir a importância e o papel da colaboração entre empresas como meio de expansão internacional.

De tarde, o Santander abordará o tema da digitalização com enfoque na componente de Negócio Internacional.