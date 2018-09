ACIF diz que há dificuldade em contratar recursos humanos especializados na Madeira

Realizou-se, há pouco, uma conferência de imprensa com o Instituto de Emprego da Madeira (IEM) e a ACIF, para apresentar a Sessão de Esclarecimento sobre as Medidas de Apoio à Contracção ao dispor dos empresários da Região.

A presidente da ACIF referiu que há dificuldade por parte das empresas em contratar recursos humanos especializados, acrescentando que são os próprios empresários que dão conta dessa situação.

Cristina Costa iniciou o seu discurso referindo que nesta quinta-feira, dia 27 de Setembro, haverá uma sessão de esclarecimento aos empresários para dar a conhecer os mecanismos de apoio às contratações.

Entende que os estágios profissionais são uma boa medida para que as empresas possam dar a formação especializada que necessitam. E salientou que a Região está a viver um ciclo de contratação, ao contrário do que acontecia há três anos, fruto do crescimento económico regional.

A presidente do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), Maria Rosário Alegre, diz que as medidas visam apoiar à contratação e no investimento das competência e formação dos desempregados.

Quanto aos estágios profissionais refere que são importantes para inserção dos jovens no mercado de trabalho e que a taxa de empregabilidade no final do estágio encontra-se acima dos 50%.